Aksaray'da motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da motosiklet hırsızları tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Aksaray'da motosiklet hırsızları tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Coğlaki Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelileri R.A. (22) ve M.Y. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan R.A'nın cezaevi firarisi olduğu ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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