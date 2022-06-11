Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı

11.06.2022 17:48
Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen S.B. (19), Y.E.Ş. (16) ve K.P'yi (17) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı
Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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