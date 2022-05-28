Motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

28.05.2022 12:59

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen E.A, M.B, Y.A. ve E.Y'yi belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, Y.A. ve E.Y. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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