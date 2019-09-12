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Aksaray'da motosiklet sesinden silahlı kavga çıktı: 1'i ağır 3 yaralı

2 saat önce

İstanbul Aksaray'da motosikletin çıkardığı sesten dolayı esnafla tartışan motosikletli 2 kişi dehşet saçtı.

Aksaray'da motosiklet sesinden silahlı kavga çıktı: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

İstanbul Aksaray'da motosikletin çıkardığı sesten dolayı esnafla tartışan motosikletli 2 kişi dehşet saçtı. Yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, arbede anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Fatih Mesihpaşa Mahallesi Sait Efendi Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki şahıs ile esnaf arasında motosikletin çıkardığı sesten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan motosikletli şahıslar, bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte geri geldi. Esnafla tekrar tartışmaya başlayan şahıslar, yanlarında getirdikleri tabancalarla kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Motosikletin çıkardığı ses üzerine dükkanından dışarı çıktığını ifade eden Lokman Yıldız, "Burada çaycı telefonla konuşuyordu. Motosikletin sesinden korktu, 'Gaza basma' diye bağırdı. Motosikletinden inerek çaycının üzerine yürüdü. Esnaf bir arkadaş da olaya müdahale etti. Bir arbede yaşandı. Motosikletliler çekip gitti. 1 saat sonra arkadaşlarıyla beraber geldi. 2 genç esnafla tartıştı. Ondan sonra silahlar çekildi. Bir esnaf ayağından yaralandı. Bir de hiç olayla alakası olmayan bir genç karnından ve bacağından yaralandı. Durumu çok kötüydü" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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