Aksaray'da Muhtar Yakınları Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

AKSARAY'ın Karacaören köyünde iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan kavgada M.Ş., Sercan Şahin'i (28) sol bacağından bıçakla yaraladı.

AKSARAY'ın Karacaören köyünde iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan kavgada M.Ş., Sercan Şahin'i (28) sol bacağından bıçakla yaraladı.



Olay, saat 18.30 sıralarında Karacaören İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Karacaören köyünün iki muhtar adayının yakınları arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş., Sercan Şahin'i sol bacağından bıçakladı. Yaralı Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ş. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. - Aksaray

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