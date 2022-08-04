Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

04.08.2022 00:31

Aksaray'da ATV aracına yakıt alan vatandaşın dalgınlık sonucu çakmağını ateşlemesi yangın başlattı. ATV alev alev yanarken, sürücü ve istasyon çalışanın vücutlarında yanıklar oluştu. Felaketin eşiğinden dönülen olay, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

27 Temmuz Çarşamba günü Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Mustafa Akil (25), ATV aracıyla akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanı Mehmet Akbulut, araca yakıt doldurduğu sırada arkadaşıyla birlikte ATV'nin üzerinde oturmaya devam eden Mustafa Akil, bir anlık dalgınlık sonucu elindeki çakmağı ateşledi.

ÇALIŞANLAR YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine ATV alev topuna dönerken, Akil ve Akbulut alevlerin arasında kaldı, arkasında oturan arkadaşı ise araçtan inip koşarak kurtuldu. İstasyon çalışanları, pantolonu sağ dizine kadar tutuşan Akil ile yerde sürüklenen ve kıyafetlerinin büyük bir bölümü alev alan Akbulut'a yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Çalışanlar, ardından alev topuna dönen ATV aracına da müdahale etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akil ve Akbulut, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 2 kişi, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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