Aksaray'da müstakil evde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da müstakil evde yangın - Son Dakika

Aksaray'da müstakil evde yangın

6 saat önce

Aksaray'da müstakil bir evde sobanın neden olduğu yanın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Aksaray'da müstakil evde yangın, System.String[]

Aksaray'da müstakil bir evde sobanın neden olduğu yanın, itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi 1427 Sokak'ta bulunan 38 numaralı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zamir A. isimli şahsın oturduğu evde kimsenin olmadığı sırada sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede odayı sararken, dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangında bir oda kullanılmaz hale gelirken, diğer odalarda küçük çapta hasar meydana geldi. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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