Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde

Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde

1 saat önce

Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde AKSARAY - Aksaray'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narko Timler, okul bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde


AKSARAY - Aksaray'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narko Timler, okul bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri okul önlerinde geniş güvenlik önlemleri alarak denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında okul bölgelerinde görev alan Narko Timler, okul bölgesindeki tüm araç ve şahısları sorgudan geçiriyor. Her gün gerçekleştirilen uygulamalara sivil ekipler de katılırken, sivil ekipler bölgedeki şahıs ve araçları takibe alıyor. Gün içerisinde yapılan uygulamalar kapsamında 80 şahıs ile 50 araç kontrol ediliyor.

Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade Hakkari'de ilkokul yaptırıyor
Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]