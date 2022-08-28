Narkotimden eğlence merkezlerine şok denetim - Son Dakika
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Narkotimden eğlence merkezlerine şok denetim

28.08.2022 23:52
Narkotimden eğlence merkezlerine şok denetim

Aksaray'da narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şok denetimler yaparak, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Aksaray'da narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şok denetimler yaparak, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Şube Müdürlüğü ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda suç ve suçlularla mücadele edilmesi ve narkotik maddelerin alışverişinin önlenmesi amacıyla "Narko Sokak" denetimleri gerçekleştirildi. Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan Kültürpark'ta kafeterya ve eğlence merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 317 vatandaş POLCEP sistemi üzerinden sorgulanırken, durumundan şüphelenilen şahısların üst aramaları yapıldı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan vatandaşlara karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından, "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri ile paylaşım yapıldı. - AKSARAY

YORUMLAR
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Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 2 Aksaray Gençlikspor: 0 Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 2 Aksaray Gençlikspor: 0 SPOR Bacağını kaybeden Ceren, ne eğitimden ne de voleyboldan koptu SPOR Bacağını kaybeden Ceren, ne eğitimden ne de voleyboldan koptu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Narko Sokak, Narkotik, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotimden eğlence merkezlerine şok denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkotimden eğlence merkezlerine şok denetim - Son Dakika
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