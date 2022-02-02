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Aksaray'da naylon ve leğenlerle kayan çocuklar Sivas Yıldız Dağı'nda ağırlanacak - Son Dakika

Aksaray'da naylon ve leğenlerle kayan çocuklar Sivas Yıldız Dağı'nda ağırlanacak

02.02.2022 11:46

Aksaray'da kentte dik bir yamaçtan naylon ve leğenlerle kayan çocuklar, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde misafir edilecek.

Aksaray'da kentte dik bir yamaçtan naylon ve leğenlerle kayan çocuklar, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde misafir edilecek.

Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyadaki gülümseten atışmalarıyla gündeme gelen Sivas Valisi Salih Ayhan ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bu kez Aksaray'da naylon ve leğenlerle karda kayan çocuklar için yazıştı.

Aydoğdu, kentte dik bir yamaçtan naylon ve leğenlerle kayan onlarca çocuğun sevinçlerine ortak olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak " Pekin, Moskova, Barselona derken nihayet biz de olimpiyatlara kavuştuk. Birinci TOKİ Kış Olimpiyatları, naylon ve leğenle kayma kategorisindeyiz. Çocuklar, ah güzel çocuklar. Üşüyor, ıslanıyor, düşüyor, yoruluyor ancak pes etmiyorlar. Harikasınız." ifadesini kullandı.

Görüntüleri izleyen Sivas Valisi Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından Aydoğdu'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Valim Hamza Aydoğdu, ?Aksaray'ın kırmızı yanaklı, cıvıl cıvıl çocuklarının neşesine hayran kaldık. Aksaray 1. TOKİ Kış Olimpiyatları'nda başarı gösteren ve bir üst tura çıkan çocuklarımızı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'mizde misafir etmeye hazırız. Bekleniyorsunuz." yazarak çocukları Sivas'a davet etti.

Ayhan'ın davetine Aydoğdu, "Değerli meslek büyüğüm, valim, 1. TOKİ Kış Olimpiyatları'na verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Dereceye giren çocuklarımız çok sevinecektir. Uygun görürseniz ailelerini de bu güzelliğe dahil edelim." ifadesiyle karşılık verdi.

Ayhan da bu talebe olumlu yanıt vererek "Karı, kışı ve kaymayı sevenlerin uğrak noktası Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde hem çocuklarımızı hem ailelerimizi misafir etmekten mutluluk duyarız. Bekleriz." paylaşımında bulundu.

Aydoğdu da çocukların Vali Ayhan'a teşekkür ettiği görüntü eşliğinde, "Teşekkürler, sayın Valim. Şahsınızda bütün Yiğodolara selam ve sevgiler, Şehr-i Süleha Aksaray'ımızdan." ifadesini kullandı.

Aksaray'da naylon ve leğenlerle kayan çocuklar Sivas Yıldız Dağı'nda ağırlanacak
Aksaray'da naylon ve leğenlerle kayan çocuklar Sivas Yıldız Dağı'nda ağırlanacak
Aksaray'da naylon ve leğenlerle kayan çocuklar Sivas Yıldız Dağı'nda ağırlanacak

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Toros Dağları, Aksaray, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da naylon ve leğenlerle kayan çocuklar Sivas Yıldız Dağı'nda ağırlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da naylon ve leğenlerle kayan çocuklar Sivas Yıldız Dağı'nda ağırlanacak - Son Dakika
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