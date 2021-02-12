Telefonda tarif hayat kurtardı - Son Dakika

Aksaray'da boğazına havuç parçasının kaçması sonucu nefes alamayan 7 aylık Aysima bebek, 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich Manevrası tekniği ile hayata tutundu.

112 Çağrı Merkezini arayan bir kadın bebeğinin nefes alamadığını ve morardığını ifade ederek yardım istedi. Çağrıyı karşılayan 112 görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Şirin Taydemir panik halinde durumu anlatmaya çalışan bebeğin annesini sakin olmasını ve söylediklerini hemen yapmasını istedi. Minik bebeğin annesi Melike Ok, sağlık görevlisinin söylediği şekilde yüz üstü çevirdiği bebeğinin sırtına vurarak nefes borusunu tıkayan havuç parçasının çıkmasını sağladı. Minik bebeğin ağlama sesini duyan 112 görevlisi nefes almaya başladığı bilgisini teyit ederek anneye sakin kalmasını bulundukları adrese ambulans ve sağlık görevlilerini yönlendirildiğini belirtti. Tüm bu telefon konuşması 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi tarafından kayıt altına alınırken, telefonla yapılan müdahale ile bebeğin kurtarılması takdir topladı. Olay yerine kısa zamanda ulaşan 112 ekipleri, 7 aylık Aysima bebeğin rahat şekilde nefes aldığını genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmayan minik Aysima'yı daha sonra tekrar ziyaret eden sağlık görevlileri bebeğin genel muayenesi yaptı.

AYSİMA BEBEĞİ EVİNDE ZİYARET EDEN 112 GÖREVLİSİ ŞİRİN TAŞDEMİR O ANLARI ANLATTI

112 görevlisi Şirin Taşdemir daha sonra minik Aysima ve annesini ziyaret etti. Taşdemir, karşılaşılan acil bir durumda sakin kalmanın ve yapılacak müdahalenin büyük önem taşıdığını söyledi. Olay anının anlatan Taşdemir, "Çağrıyı aldığımda anne çok panikti, çocuğunu boğazına havuç kaçtığını söyledi. İlk başta Heimlich Manevrasını tarif ettim. O panikle anne talimatları yaptı ilk parça çıktı. "Çocuğun sesi geliyor mu?" dediğimde gelmiyor dedi. Tarifi tekrar yapmasını istedim. İkincide nefes almaya başladığını söyledi. Ağlama sesini de duydum. Ondan sonra adresini alarak ambulans yönlendirdim. Ekipler yolda iken tekrar anneyi arayarak bebeğin durumu hakkında bilgi aldım" dedi.

"BENİM ÇOCUĞUM ÖLEBİLİRDİ"

Aysima bebeğin annesi Melike Ok olay anında çok zor durumda kaldığını ne yapacağını bilemediğini söyledi. Bebeğinin o anki durumunu gördüğünde hemen 112 acil servisi aradığını anlatan anne Melike Ok, 112 görevlisinin yapılması gereken ilk yardım talimatını kendisine söylediğini ve hemen bebeğine bunu uyguladığını ifade etti. Melike Ok, sağlık görevlisinin ikinci defa aynı şekilde uygulaması yönündeki yönlendirmesiyle tarif edilen yöntemi tekrar ettiğinde bebeğinin boğazındaki cismin çıktığını ve bebeğinin nefes almaya başladığını anlattı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melika Ok, sağlık çalışanlarına yapılan saldırı ve şiddet olaylarına da dikkat çekerek, "Onlar olmadığı sürece biz de var olamayız. Benim çocuğum ölebilirdi. Bu durum herkesin başına da gelebilirdi. Onların tarifi ile çocuğum kurtuldu. İyi varsınız çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Yasin Can/İHA)