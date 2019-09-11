Aksaray'da nişan dönüşü trafik kazası: 5 yaralı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü Karataş ile araçtaki Murat (47), Halime (45), Cennet (16) ve Furkan Karataş (11) yaralandı.

Eskil 'de nişan törenine katıldıktan sonra Konya 'nın Karapınar ilçesine gidenleri taşıyan Tahir Karataş (71) idaresindeki 42 VD 576 plakalı otomobil, Eskil-Karapınar karayolu Karakol Yaylası mevkisinde Mustafa Düzgün (36) yönetimindeki 68 HA 563 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Aksaray 'da nişan töreninden dönenleri taşıyan otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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