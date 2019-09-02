Aksaray'da nişan yolunda kaza: 7 yaralı

Aksaray'da nişana gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Erdal Narman (43) idaresindeki 04 DC 749 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Zozan (15), Muhammed (2), Alanur (3), Vural (36), Hassı (65) ve Mihriban Narman yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Narman ailesinin, Ağrı'dan Antalya'ya yakınlarının nişanına gittiği öğrenildi.