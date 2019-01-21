Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Öğrenci Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 21 Yaralı

Aksaray'da Öğrenci Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 21 Yaralı

14 dakika önce

Aksaray'da atletizm yarışmasından dönen lise öğrencilerini taşıyan servis ile minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci 21 kişi yaralandı.

Aksaray'da Öğrenci Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 21 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da atletizm yarışmasından dönen lise öğrencilerini taşıyan servis ile minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci 21 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Abdullah Ali Harzem idaresindeki 41 MA 0032 plakalı minibüs, Aksaray-Ankara kara yolunun 56. kilometresinde, Tuncer Çınar'ın (63) kullandığı 27 ACB 281 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar şarampole devrildi.

Kazada sürücüler, servis aracındaki 17 öğrenci ve bir öğretmen ile minibüsteki bir kişi yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lise öğrencilerinin, İstanbul'daki atletizm yarışmasının ardından Gaziantep'e döndükleri belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:20 Kaynak: AA

Atletizm, Aksaray, Güncel
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