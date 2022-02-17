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Öğrenciler kermes düzenlendi - Son Dakika

Öğrenciler kermes düzenlendi

17.02.2022 13:30

Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrenciler Türk Kızılayı yararına kermes düzenledi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrenciler Türk Kızılayı yararına kermes düzenledi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" programı kapsamında kermes düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, ilçede her ay farklı bir değeri ön plana çıkartarak yaşattıklarını söyledi.

Kermesten elde edilen gelirin Türk Kızılaya bağışlanacağını belirten Kılıçer, "Öğrencilerimiz adeta yardım için birbirleriyle yarıştı. Eğitim amacımızda öğrencilerimize paylaşma, yardımlaşma ve birlikte yapabilme duygularını vermekti. Kermese katılan herkesin emeğine sağlık." diye konuştu.

Öğrenci Halime Sena Yalvaç ise toplanan paraların yardıma muhtaçlara gitmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Öğrenciler kermes düzenlendi
Öğrenciler kermes düzenlendi
Öğrenciler kermes düzenlendi

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Hisarcık, Aksaray, Kermes, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler kermes düzenlendi - Son Dakika


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