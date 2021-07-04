Aksaray'da İmam Hatip Lisesini tercih eden öğrencilere burs - Son Dakika

Aksaray'da Eğitime Destek Platformu tarafından imam hatip lisesini tercih eden öğrencilere her ay 300 ile 500 TL arasında burs verilecek.

Aksaray'da birçok sivil toplum örgütünün üyesi olduğu Eğitime Destek Platformu tarafından Aksaray'da İmam Hatip Lisesini tercih eden öğrencilere aylık 300 ile 500 TL arasında burs verilme kararı alındı. Gençlere yüksek seviyeli ve kaliteli bir eğitim sunmayı arzuladıklarını belirten Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, "Aksaray Eğitime Destek Platformu olarak çok güzel bir karara imza attık. Platform üyesi diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte imam hatip lisesini tercih eden öğrencilerimize burs verme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda LGS sınavlarında yüzde 3'lük dilime kadar olanlar imam hatibi tercih ederlerse lise eğitimleri boyunca kendilerine aylık 500 TL, yüzde 3'lük ve 5'lik dilim arasında olup da imam hatip lisesini tercih ederlere ise lise eğitimleri boyunca aylık 300 TL burs vermeye karar verdik" dedi.

8. sınıf öğrencisi Rumeysa Tekin (14) ise, "Öncelikle valimize ve 5 yardım vakfımıza çok teşekkür ederim. Bu çok iyi bir katkı ki, biz lise boyunca burs alacağız. Bununla eğitimimize katkı sağlayabileceğiz. Herkese teşekkür ederim. LGS sonuçlarına göre evet, Şehit Önder Güzel'i veya Anadolu İmam Hatip Liselerini tercin etmeyi isterim ben" ifadelerini kullandı.

(Yasin Can/ İHA)