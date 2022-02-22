Aksaray'da öğrencisini darbeden eski öğretmene verilen 10 ay hapis cezasına itiraz - Son Dakika

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski matematik öğretmenine verilen 10 ay hapis cezasına itiraz edildiği bildirildi.

Öğrenci S.T.K'nin avukatı Ali Oğuz Şahin, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu itiraz dilekçesinde, yargılama sonucunda sanığın 10 ay hapis cezası aldığı ve hükmün açıklanması geri bırakıldığını hatırlattı.

Şahin, itirazında, yağma suçunun unsurlarının oluştuğunu ancak mahkemenin bu konu üzerindeki itirazlarını dikkate almadığını belirtti.

Bu nedenle mahkemece görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerekmekteyken, gönderilmemesi nedeniyle verilen karara itiraz ettiklerini anlatan Şahin, başvuru dilekçesinde şu değerlendirmede bulundu:

"Hüküm kurulurken alt sınırdan uzaklaşılmış olsa da olayın katılan ve mağdurda yarattığı infialle, suçun işlenme biçimi dikkate alınarak üst sınırdan ceza verilmesi gerekirdi. Bu nedenle alınan karara itiraz ediyoruz. Ayrıca madde metninden hükmün açıklanması geri bırakılması kararı yönünden şartlar sayılmakla birlikte, yasal bir zorunluluk olduğu yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Suçun toplumda yarattığı infial, müvekkilin ve kardeşinin okul değiştirmesine kadar varan mağduriyetler zinciri nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılması kararı kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Bu yönden de karara itiraz ediyoruz."

Olay

Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

Hazırlanan iddianamede sanık Ali Rıza Y. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istenmişti.

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada eski matematik öğretmeni Ali Rıza Y'ye, 10 ay hapis cezası verilmişti.