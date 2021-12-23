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ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK - Son Dakika

ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK

23.12.2021 12:00

AKSARAY'da bir ortaokulda koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövüp boğazını sıkan matematik öğretmeni Ali Rıza Y. hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevine son verilecek.

AKSARAY'da bir ortaokulda koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövüp boğazını sıkan matematik öğretmeni Ali Rıza Y. hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevine son verilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, " Yaşanan şiddet olayının ardından idari soruşturma başlattık. Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmete verilmeye başlandı." dedi. Olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Ali Rıza Y.'yi görevden uzaklaştırıp hakkında idari soruşturma başlatıp, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Rıza Y. de, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE SON VERİLECEK Ali Rıza Y.'nin ise başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenlik görevine son verileceği belirtildi. Daha önce görev yaptığı Sakarya ve İstanbul'da da öğrencilere şiddet uyguladığını öne sürüldü. Ali Rıza Y. hakkındaki idari soruşturmanın hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, " Yaşanan şiddet olayının ardından idari soruşturma başlattık. Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmeti verilmeye başlandı." dedi.

'GEREKEN CEZA VERİLMESİN'

Torunu T.K.'nin şiddete uğradığını öğrenip okula gelen dedesi Selahattin K., şunları söyledi:

"Torumun şiddete uğradığını öğrenince, durumu öğrenmek için okula geldim. Biz çocuklarımızı eğitim alsınlar diye okula gönderiyoruz. Torunumun dediğine göre, bu öğretmen Ali Rıza Y., bizim çocuğumuza okulda ders yaptırmazmış. Matematik dersinde buna 'Sen anlamıyorsun' diye resim yaptırıyormuş. Dayak olayı ise başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti. Öğretmen okulda sigara içiyor' demiş. O da sınıfta dersten koridora çıkarıp dövmüş. Bu öğretmene gereken ceza verilsin. Neden görevine son vermiyor. Çocuk başka okula da gitmek istemiyor. Yıllardır burada okuyor. Burada arkadaşlarım var diye buraya gidiyor. Benim torunuma yaptı. Bu öğretmen başka okulda yine yapar. Bu hocanın başka vukuatı varmış."

T.K.'nın ağabeyi E.K.'nin aynı okulda öğrenim gördüğünü belirten Selahattin K., "Torunlarımın ikisi de bu okulda eğitim görüyor. Arkadaşları burada. O yüzden başka okula gitmek istemiyor." dedi. AKSARAY VALİSİ, AİLEYİ ZİYARET ETTİ Aileyi ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından 'Böylesine talihsiz ve vicdanlarımızın asla kabul etmeyeceği bir olayın ilimizde olması hepimizi derinden üzmüştür; hatta kahretmiştir. İdari yönden bütün işlemler hassasiyetle yürütülüyor. Ailemiz ve evladımızın her zaman yanındayız." mesajı yayınladı.

Ziyaret sonrası da yaptığı açıklamada olayı yakından takip ettiğini belirten Aydoğdu, "Bu olayın takipçisi olacağız. Aileyi ziyaret ettik. Milli Eğitim Bakanımızda bu olayı takip ediyor."dedi.

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ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK
ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK

milli eğitim bakanlığı, Ömer Kartal, matematik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖĞRENCİSİNİ TOKAT VE YUMRUKLA DÖVEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLECEK - Son Dakika
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