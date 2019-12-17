Aksaray'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Aksaray'da okul kantinleri denetlendi

6 saat önce

Aksaray Belediyesi öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda beslenebilmeleri için okul kantinlerinde denetleme yaptı.

Aksaray'da okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Aksaray Belediyesi öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda beslenebilmeleri için okul kantinlerinde denetleme yaptı.

Zabıta ekiplerince yapılan kantin denetlemelerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihi, hijyeniklik, çalışma ruhsatları gibi konular kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, çocukların sağlığının her şeyin üstünde olduğunu söyledi.

Bu anlayış ile zabıta ekiplerinin okul kantinlerinde denetimler yaptığını anlatan Dinçer, "Yaptığımız denetimlerde okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığı satılan ürünlerin son kullanım tarihi ve kantinlerin hijyen şartları denetlendi. Çocuklarımızın sağlığı için denetimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Evren Dinçer, Aksaray, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı
Zabıtaların İmamoğlu'nu 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyayı ikiye böldü Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak

Son Dakika Haberleri
21:10 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Avrupa'dan bir ülkenin önderliğinde soruşturma açılmadı. - Son Dakika
21:07 Gaziantep doğa koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
21:04 Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis - Son Dakika
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]