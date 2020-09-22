Aksaray'da okul öncesi öğrencilerine "Karakter Eğitimi Projesi" uygulanacak - Son Dakika

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Karakter Eğitimi Projesi" kapsamında öğretmen eğitimi programı başladı.

Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, toplumdaki hastalıkların, sıkıntıların sebebinin sevgisizlikten kaynaklandığını söyledi.

Kişinin kendisini ve karşısındaki sevmediğini bu nedenle toplumun ortak değer kavramlarını çocuklara öğretmek gerektiğini anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:

"Anaokulu eğitimi alan çocuklarımız almayan çocuklardan yüzde 35-40 daha başarılı. Türkiye'de yılda 1 milyon 200 bin çocuk dünyaya geliyor, bu çocukların 6 yaşına kadar yüzde 80'i hiç kitapla muhatap olamıyor. Bizim kendimize bir ayna tutmamız lazım. Temel sıkıntımız şu, bir değerler perdesi bir de roller perdesi var. Biz çocuklara ilk önce roller perdesini sunuyoruz. Bu yanlışı ilk önce değerleri öğreterek ortadan kaldırıyoruz. O kendisi yaşayıp görecek. İrade ettiği zaman roller perdesinde her şeyi fark eder ve öğrenir. Ortak değerlerimizi bütün çocuklarımıza öğreteceğiz. Bunu yapmak zorundayız."