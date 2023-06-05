Okul önünde lise öğrencisini bacağından bıçakladı! Polis kaçan şüphelinin peşinde - Son Dakika
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Okul önünde lise öğrencisini bacağından bıçakladı! Polis kaçan şüphelinin peşinde

05.06.2023 17:17

Aksaray'da lise 11'inci sınıf öğrencisi, okul önünde tartıştığı kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan F., öğle yemeği molasında okulun önüne çıktı. Burada Serkan F. ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan F., sol bacağından bıçakla yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Aksaray, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul önünde lise öğrencisini bacağından bıçakladı! Polis kaçan şüphelinin peşinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul önünde lise öğrencisini bacağından bıçakladı! Polis kaçan şüphelinin peşinde - Son Dakika
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