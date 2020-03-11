Aksaray'da okul ve işçi servisleri dezenfekte edildi - Son Dakika
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Aksaray'da okul ve işçi servisleri dezenfekte edildi

6 saat önce

Aksaray Belediyesi, okul ve işçi servislerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Aksaray'da okul ve işçi servisleri dezenfekte edildi, System.String[]

Aksaray Belediyesi, okul ve işçi servislerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Aksaray Belediyesi, öğrencilerin ve işçilerin kullandığı 223 servis aracında bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir almaya devam ediyor.


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye otoparkında düzenlenen programda, salgın hastalıkların bulaşmasını önlenmek amacıyla servis araçlarında çalışma yapıldığını söyledi.

İnsan sağlığına zararlı tüm bakteri ve virüslerin yayılmasını engellemek için başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirtin Dinçer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Halkımıza temiz ve hijyenik ortamlar sunabilmek için büyük titizlik gösteriyoruz. Öğrenci servislerinde ve işçi servislerinde yaptığımız kapsamlı dezenfeksiyon çalışması ile öğrencilerimizin ve işçilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyeceğiz."

Konuşmaların ardından ekipler, öğrencilerin ve işçilerin kullandığı 223 servis aracında dezenfeksiyon yaptı.

Aksaray, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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