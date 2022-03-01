Aksaray'da okul ve öğrenciler dron ile takip edilip denetleniyor - Son Dakika
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Aksaray'da okul ve öğrenciler dron ile takip edilip denetleniyor

01.03.2022 14:07
Aksaray'da okul ve öğrenciler dron ile takip edilip denetleniyor

Aksaray emniyeti, okul ve çevrelerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı aldıkları önlemler kapsamında, okulları ve öğrencileri dron ile hem takip ediyor hem de denetliyor.

Aksaray emniyeti, okul ve çevrelerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı aldıkları önlemler kapsamında, okulları ve öğrencileri dron ile hem takip ediyor hem de denetliyor.

Aksaray'da öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri ve öğrencilerin eğitime odaklanabilmesi amacıyla çeşitli uygulama ve çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü şimdi de okul ve öğrencileri dron ile hem takip ediyor hem de denetliyor. Okul çevrelerinde ve öğrencilere yönelik önlemler alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Asayiş Şubesi ekipleri okul ve çevresinde denetimleri artırdı. Ekipler ilk olarak okul, öğrenci ve bölgeyi dron ile uzaktan takip ediyor. Özellikle uyuşturucu kapsamında takip yapan polis ekipleri, metrelerce uzaklıktan dron ile öğrencileri izliyor. Dron takibinin ardından ekipler okul önlerine gelerek kimlik kontrolü, GBT sorgusu ve üst araması yapıyor. Denetim ve uygulamalara Narkotik Detektörü 'Bixi' isimli köpekte katılıyor. Bixi, uyuşturucu gizleme ihtimalleri üzerine okul çevresinde, duvar kenarlarında hassas burnuyla arama yapıyor. Okul ve öğrencilerin denetimleri için oluşturulan ekipler okul saatleri içinde her gün çeşitli okullarda denetimini sürdürüyor. - AKSARAY

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Aksaray, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da okul ve öğrenciler dron ile takip edilip denetleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da okul ve öğrenciler dron ile takip edilip denetleniyor - Son Dakika
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