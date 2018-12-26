Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Okullara Kar Tatili

Aksaray'da Okullara Kar Tatili

47 dakika önce

Aksaray'da kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Aksaray'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
Aksaray'da kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:13 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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