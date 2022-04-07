Aksaray'da öldürülen anne ve oğlu ile intihar eden şüphelinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da öldürülen anne ve oğlu ile intihar eden şüphelinin cenazesi defnedildi

07.04.2022 12:00
Aksaray'da öldürülen anne ve oğlu ile intihar eden şüphelinin cenazesi defnedildi

Aksaray'da öldürülen anne ve oğlu ile aynı silahla yaşamına son veren şüpheli oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Aksaray'da öldürülen anne ve oğlu ile aynı silahla yaşamına son veren şüpheli oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Hayatlarını kaybeden anne Hatice (60) ile oğulları Selahattin (35) ve Murat K'nin (27) hastane morgundan alınan cenazesi, merkeze bağlı Borucu köyündeki mezarlığa getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki oğlunun cenazesi, köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Cenazeye, ailenin yakınları ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve çok sayıda köylü katıldı.

Merkeze bağlı Borucu köyünde yaşayan anne Hatice ile oğulları Selahattin ve Murat K. arasında 5 Nisan'da çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, evdeki av tüfeğiyle annesi ve ağabeyine ateş ederek öldürmüş, köy mezarlığında aynı tüfekle yaşamına son vermişti.

YORUMLAR
500
İnce bağırsağına ikinci kez nakil yapılan hasta sağlığına kavuştu İnce bağırsağına ikinci kez nakil yapılan hasta sağlığına kavuştu Boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasını yaralayan damadın serbest bırakılmasına itiraz edildi Boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasını yaralayan damadın serbest bırakılmasına itiraz edildi

Hastane, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da öldürülen anne ve oğlu ile intihar eden şüphelinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:06:25. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da öldürülen anne ve oğlu ile intihar eden şüphelinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement