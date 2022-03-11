Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı - Son Dakika
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Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı

11.03.2022 16:15
Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı

Aksaray'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle Adana ve Nevşehir karayolu trafiğe kapatıldı.

Aksaray'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle Adana ve Nevşehir karayolu trafiğe kapatıldı.

Aksaray'da etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle Aksaray - Nevşehir ve Adana karayolları trafiğe kapatıldı. Kent merkezinde fırtına, kent dışında ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Karayollarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı fırtınayla birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan 2 karayolunda polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Tüm araç trafiğine kapatılan yollarda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik polisleri sürücüleri uyararak, araçları tesis ve emniyet şeritlerinde depoladı. - AKSARAY

Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı
Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı
Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı

YORUMLAR
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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2) Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2) Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı

Fırtına, Aksaray, Adana, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı - Son Dakika
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