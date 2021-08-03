AKSARAY'DA ORMANLARA GİRİŞLER 2 AY YASAKLANDI - Son Dakika

Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken alevler bir ilimize daha sıçradı

AKSARAY Valiliği, yangınla mücadele kapsamında 2 ay süreyle kentteki ormanları girişleri yasakladı.

Valilik tarafından alınan karar gereği Hasandağı mesire alanı dışındaki tüm ormanlık alanlarda girmek ve piknik yapmak 02 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, Aksaray genelinde ormanlara giriş çıkışlar 30.09.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım.denildi.