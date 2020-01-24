Aksaray'da OSB ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da OSB ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Aksaray'da OSB ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray'da OSB ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Vali Ali Mantı Başkanlığında düzenlenen Ocak ayı yönetim kurulu toplantısı, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Evren Dinçer, İşadamları İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş'in katılımı ile gerçekleştirildi. Yatırımcılar ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda alınan kararların Aksaray'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - AKSARAY

Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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