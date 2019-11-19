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Aksaray'da OSB'ye halk otobüsü seferleri başladı

6 saat önce

Aksaray Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesine (OSB) özel halk otobüs seferleri başlattı.

Aksaray'da OSB'ye halk otobüsü seferleri başladı, System.String[]

Aksaray Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesine (OSB) özel halk otobüs seferleri başlattı.


Aksaray Belediyesi vatandaşların OSB'ye daha kolay ve rahat ulaşım sağlaması için Hamide - OSB hattındaki Özel Halk Otobüs sefer güzergahlarını yeniledi. Yeni güzergaha göre şehir merkezinden OSB'ye hafta içi 4, hafta sonu ise 3 sefer yapılacak.


Belediye Başkanı Evren Dinçer, ulaşılabilir kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında OSB'ye özel halk otobüs seferlerinin başladığını açıkladı. Vatandaşlardan bu konuda yoğun talep aldıklarını ifade eden Başkan Dinçer, "OSB'ye toplu ulaşım sefer hattı başlatmamız artık ihtiyaç haline gelmişti. Belediyemiz bu konuda gerekli görüşmeleri başlattı. Hafta başından itibaren OSB'ye özel halk otobüs seferlerimiz başlamıştır" dedi. - AKSARAY

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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