Aksaray'da Otel Yangını
31 dakika önce
Aksaray'da bir otelde çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan müşteriler itfaiye tarafından kurtarıldı.
Aksaray
'da bir otelde çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan müşteriler itfaiye tarafından kurtarıldı.
İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak'ta bulunan 7 katlı otelin altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında oluşan duman nedeniyle müşteriler otelde mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çoğunluğu yabancı uyruklu 20 müşteri, itfaiye tarafından merdivenli araç yardımıyla tahliye edildi.
Yangından kurtarılan bazı müşteriler otelin önünde beklerken, bazıları eşyalarını alarak otelden ayrıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:40 Kaynak: AA
Sevgilisi Tarafından Terk Edilen Genç Adam, Kendisini Jiletleyip Çatıya Çıktı
Taksim'de Ezanı Islıkladığı İddia Edilene de Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı
HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler
Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı