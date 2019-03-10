Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Otel Yangını - İstanbul

Aksaray'da Otel Yangını - İstanbul

52 dakika önce

Aksaray'da bir otelde çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan müşteriler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da bir otelde çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan müşteriler itfaiye tarafından kurtarıldı.

İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak'ta bulunan 7 katlı otelin altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında oluşan duman nedeniyle müşteriler otelde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çoğunluğu yabancı uyruklu 20 müşteri, itfaiye tarafından merdivenli araç yardımıyla tahliye edildi.

Yangından kurtarılan bazı müşteriler otelin önünde beklerken, bazıları eşyalarını alarak otelden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:49 Kaynak: AA

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