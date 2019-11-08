Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık: Aysbergin görünen yüzü mü?
7 saat önce
Aksaray'da bir ilkokulda otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık eğitim hakkının evrenselliğini yeniden gündeme getirid.
Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda velilerin ve mahalle muhtarının, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiği yönündeki iddia, temel bir insan hakkı olan eğitimde ayrımcılık sorununu ve okullarda kaynaştırma sınıfının önemini yeniden gündeme getirdi.
Olayın basında yankı bulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ve "Otistik Öğrenci Sınıfları" tabelasının kaldırılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:13
Yuhalandığı öne sürülen özel eğitim öğrencileri bu sabah derslerine girdi Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi Trump, azil soruşturmasına ateş püskürdü: Devam etmesine izin verilmemeli