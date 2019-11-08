Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık: Aysbergin görünen yüzü mü?
Son Dakika Dünya Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık: Aysbergin görünen yüzü mü?

Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık: Aysbergin görünen yüzü mü?

7 saat önce

Aksaray'da bir ilkokulda otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık eğitim hakkının evrenselliğini yeniden gündeme getirid.

Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık: Aysbergin görünen yüzü mü?, System.String[]

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda velilerin ve mahalle muhtarının, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiği yönündeki iddia, temel bir insan hakkı olan eğitimde ayrımcılık sorununu ve okullarda kaynaştırma sınıfının önemini yeniden gündeme getirdi.


Olayın basında yankı bulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ve "Otistik Öğrenci Sınıfları" tabelasının kaldırılmasına karar verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Aksaray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yuhalandığı öne sürülen özel eğitim öğrencileri bu sabah derslerine girdi
Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi Trump, azil soruşturmasına ateş püskürdü: Devam etmesine izin verilmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:36:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık: Aysbergin görünen yüzü mü?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]