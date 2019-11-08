Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı
6 saat önce
Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.
Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda Kurt'un açığa alındığı belirtildi.
Yuhalandığı öne sürülen özel eğitim öğrencileri bu sabah derslerine girdi Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun? Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım