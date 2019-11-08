Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.

Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Kurt'un açığa alındığı belirtildi.