Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı
Son Dakika Güncel Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı

6 saat önce

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı, System.String[]

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.

Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Kurt'un açığa alındığı belirtildi.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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