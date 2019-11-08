Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı
8 saat önce
otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı
Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.
Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:13
Yuhalandığı öne sürülen özel eğitim öğrencileri bu sabah derslerine girdi Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü