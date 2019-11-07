Aksaray Valiliğinden, Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda 32 derslik olduğu, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 334 öğrencinin öğrenim gördüğü belirtildi.

Özel eğitim öğrencilerinin okulda 5 yıldır öğrenime devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklar okulda normal eğitim öğretime devam etmektedir. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."