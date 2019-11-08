Aksaray'da otizmli çocukların

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği üyeleri ve otizmli öğrencilerin velileri, hakaret iddiasıyla Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ergül Arık, Aksaray Adliye Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaret ettiği öne sürülen Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç'ten şikayetçi olmak için adliyeye geldiklerini söyledi.

Muhtar hakkında maddi, manevi ve hakaret davası açacaklarını anlatan Arık, "Valimiz Ali Mantı olayın takipçisi. Okul yönetimiyle ilgili gerekli çalışma başlatıldı. Okul müdürü görevinden alındı. Müdür yardımcılarının da akıbetini bekliyoruz." diye konuştu.

Dernek Başkan Yardımcısı Cennet İnceöz ise psikologların ailelere destek olmak için okula geldiğini dile getirdi.

Açıklamaların ardından Arık ve beraberindekiler, suç duyurusunda bulundu.