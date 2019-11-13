Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası
Son Dakika Güncel Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiası - Son Dakika

Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası

6 saat önce

Bingöl'de engellilere yönelik faaliyet gösteren dernekler, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Aksaray'da otizmli çocukların

Bingöl'de engellilere yönelik faaliyet gösteren dernekler, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Genç Caddesindeki saat kulesi önünde toplanan dernek temsilcileri ve engelliler adına açıklama yapan Bingöl Engelliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz, yaşanan olaydan duyulan üzüntüyü dile getirdi.

"Bilinçsiz ve eğitimsiz ailelerin yol açtığı vahim ve elim olay tartışılır nitelikte değildir ve engelli camialarını derinden üzmüştür." diyen Tüz, şunları kaydetti:

"Her bireyin potansiyel birer engelli adayı olduğu malumunuz. Yaşanan talihsiz olaylar topluma olumsuz ölçüde yansımıştır. Bu olaya neden olanları kınıyoruz. Çocuğunu engelliler ile aynı okulda okumasına tahammül edemeyen anneler, babalar ve ablalara diyoruz ki; aynı durumda siz olsaydınız ne hissedecektiniz? Hiç mi empati kuramadınız. Yarınınız garanti mi? Siz sağlıklısınız diye dünya sadece sizin etrafınızda mı dönüyor sanıyorsunuz. Engelli annesi evladını hangi şartlarda büyütmüş, ne emekler vermiş biliyor musunuz? Sizin eğitim hakkınız olduğu kadar engellilerin de hakkı olduğunu unutmayın.

Sen bilir misin engelli olmanın ne demek olduğunu? Unutmayın ki; aynı gökyüzünün altında yaşayan Allah'ın yaratığı kullarız. Allah katında engellilik yoktur. Hiç unutmayın ki siz bizimle biz de sizinle imtihan oluyoruz."

Aksaray, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli genci streç filme sarıp cinsel tacizde bulundular
İmamoğlu'nu hedef aldıktan sonra İBB'den çıkarılan Murat Kazanasmaz, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör oldu HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]