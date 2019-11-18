Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
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Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı

6 saat önce

Otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü görevden alındı

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.


İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda bazı velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiği iddia edilmişti. Okulun çıkışında bir araya gelen veliler, durumu protesto etmişti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:34 
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Son dakika: Otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden alındı
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