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Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
6 saat önce
Otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda bazı velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiği iddia edilmişti. Okulun çıkışında bir araya gelen veliler, durumu protesto etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:34
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