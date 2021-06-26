Otobüs ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Kazada, otobüs şoförü Artık ile otobüsteki 11 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aksaray 'da otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

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