Aksaray'da otobüs ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otobüs ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Aksaray'da otobüs ile tuğla yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Aksaray'da otobüs ile tuğla yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Adana Karayolu Organize Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Hacı Mehmet U. (48) yönetimindeki 63 AS 926 plakalı yolcu otobüsü Organize Sanayinden çıkan tuğla yüklü İbrahim Ç. (43) idaresindeki 68 DE 175 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü refüje çıkarken, tır şoförü ve yanında yolcu olarak bulunan Ömer Ç. (18) ile otobüste yolcu olarak bulunan Ali Rıza K. (18) ve Ahmet A. (64) olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan karayolu polis ekiplerinin incelemesinin ve karayolları ekiplerinin yolu temizleme çalışmasının ardından trafiğe açılırken, otobüsteki yolcular bir başka otobüse bindirilerek yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Son Dakika Bakan Koca, Diyarbakır için güzel haberi verdi: Vaka oranımız yüzde 49 oranında düştü İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ankara Valisi, artan vakalar sonrası merak edilen soruyu yanıtladı: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde yok Bulgaristan'ın Türkiye'den dönüşlerde karantina ve test zorunluluğunu kaldırmasıyla yüzlerce Bulgar Edirne'ye akın etti Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463,5 liradan işlem görüyor Fenerbahçe'den 18 milyon euroluk tazminat davası açılan Kruse için dikkat çeken açıklama: Ortega da böyleydi Parası ödendiği halde 55 bin liralık ÖTV farkı istenen cip, açılan dava sonuçlanana kadar satılamayacak Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah açıklama: Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten ilginç Messi sözleri: İnşallah 5-6 yıl sonra getiririz Dolar, haftanın son işlem gününde 7,4557 ile rekor tazeledi Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı 1,4 milyon kişiyi ilgilendiren yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: Muharrem İnce "Memleket Hareketi"ni Sivas'ta başlattı! Harekette istemediği grupları tek tek sıraladı Quaresma, Vitoria Guimaraes ile görüşüyor! Anlaşma çok yakın