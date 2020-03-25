AKSARAY'DA OTOBÜS TRAMVAY YOLUNA GİRDİ (1) - Son Dakika

AKSARAY'DA OTOBÜS TRAMVAY YOLUNA GİRDİ (1)
6 saat önce
Fatih Aksaray'da İBB'ye bağlı özel halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Fatih Aksaray'da İBB'ye bağlı özel halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde bulunan mobese direğine de çarpan otobüs tramvay yoluna girdi. Tramvay seferleri tek hat üzerinden kontrollü olarak gerçekleştirilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Otobüsün görüntüsü
-Tramvay'ın geçişi
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:34 Kaynak: DHA
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