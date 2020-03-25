Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi (1) - Son Dakika

Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi (1)
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FATİH Aksaray'da İBB'ye bağlı özel halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
FATİH Aksaray
'da İBB'ye bağlı özel halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde bulunan mobese direğine de çarpan otobüs tramvay yoluna girdi. Tramvay seferleri tek hat üzerinden kontrollü olarak gerçekleştirilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:38 Kaynak: DHA
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