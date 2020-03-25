Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi - Son Dakika
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Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi

6 saat önce

FATİH Aksaray'da İBB'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj üzerindeki mobese direğine çarparak tramvay yoluna girdi.

Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi, System.String[]

FATİH Aksaray'da İBB'ye bağlı özel halk otobüsü,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj üzerindeki mobese direğine çarparak tramvay yoluna girdi.

Kaza, 08.00 sıralarında Aksaray tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İBB'ye bağlı Taksim- Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Topkapı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolunda bulunan refüje çıktı. Refüj üzerindeki MOBESE direğine de çarpan otobüs tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi. Otobüsün kaldırma çalışmaları sırasında tramvay seferleri durduruldu.

"OTOBÜSTE YOLCU YOKTU"

Otobüs sürücüsü Ali Evsen "Taksim'den geliyordum. Otobüste yolcu yoktu. Yol kaygan olduğu için tramvay yoluna girdim. Direğe çarptım." dedi. Otobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otobüste hasar oluştu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:42 Kaynak: DHA

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