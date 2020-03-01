Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 EH 644 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Yeter Kübra Gülen (19), olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Özkaraca (22) ve Bekir Coşar (28) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özkaraca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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