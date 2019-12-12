Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray- Konya karayolunun 19. kilometresi Kutlu köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumaali A. yönetimindeki 51 AR 339 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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