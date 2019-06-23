Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü
4 dakika önce
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:16 Kaynak: AA
'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Aksaray- Konya
kara yolu Sultanhanı
ilçesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Emine Bozok (90) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Safire İlhan (65) ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nevşehir'de turist otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü
İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ