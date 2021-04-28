Aksaray'da otomobil devrildi; anne öldü, 2 kızı yaralı - Son Dakika

Aksaray'da otomobil devrildi; anne öldü, 2 kızı yaralı
28.04.2021 11:27
AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Döne Şahin (39) hayatını kaybetti, kızları Tuğçe Nur (20) ve Kardelen (14) Şahin ise yaralandı.
AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Döne Şahin (39) hayatını kaybetti, kızları Tuğçe Nur (20) ve Kardelen (14) Şahin ise yaralandı.
Kaza, dün Akin köyü çıkışında meydana geldi. Döne Şahin yönetimindeki 68 AAS 101 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Döne Şahin ile kızları Tuğçe Nur Şahin ve Kardelen Şahin yaralandı. Anne ve kızları, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Döne Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden 2 kardeşin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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