Aksaray'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
1 saat önce
Aksaray'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:46 Kaynak: AA
Aksaray'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı.
Onur Can Çelebi (30) idaresindeki 68 KL 849 plakalı otomobil, Galericiler Sitesi Yeni Hastane Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki İ. Ö. G. (9) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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