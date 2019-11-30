Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Aksaray'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Aksaray'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Aksaray'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Arif Gülşen (37) idaresindeki 16 GA 564 plakalı otomobil ile Ali Karaöz (50) kontrolündeki 68 AAE 119 plakalı beton mikseri, Aksaray- Adana kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil, refüje çarparak durabildi.

Otomobildeki Kamile Güney'in (66) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücü Gülşen ile otomobildeki Ümmügülsüm Gülşen (65) ve Hande Sayaroğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Gülşen ailesinin Bursa'dan Niğde'ye yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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