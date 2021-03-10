Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4200 Sokaktan Alparslan Türkeş Bulvarına çıkış yapan Ahmet Y. idaresindeki 68 KU 776 plakalı Kia marka otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyreden Emre S. yönetimindeki 68 ABR 194 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak takla attı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Oktay Y. ve Arda D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.